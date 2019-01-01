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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2102Нижнее Санчелеево, с. удел.при рч. Конотиянке.252034212031389Церковь православная 1. Училище. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1250. Н. Сенчелеево, село бывшее удельное, дворов 544, жителей 3074, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Нижне-Санчелеево. Б. Удел. Мордва и Русс. Правосл. и сектант.1040Р. Сускан9325—84724552700
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57646Нижнее Санчелеевосело53°41'с.ш.49°26'в.д.N-39-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36640430101с Нижнее Санчелеевосело