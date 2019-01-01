село Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Нижнее Санчелеево

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2102Нижнее Санчелеево, с. удел.при рч. Конотиянке.252034212031389Церковь православная 1. Училище. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Нижне-Сенчелеевская волость
1250. Н. Сенчелеево, село бывшее удельное, дворов 544, жителей 3074, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Нижне-Санчелеевская волость
С. Нижне-Санчелеево. Б. Удел. Мордва и Русс. Правосл. и сектант.1040Р. Сускан932584724552700

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
57646Нижнее Санчелеевосело53°41'с.ш.49°26'в.д.N-39-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Нижнее Санчелеево
36640430101с Нижнее Санчелеевосело

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