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Башкирова (Еремина) Александра Филипповна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.04.1909

Дата смерти

24.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909

Отец: Еремин-Никулин Филипп Сергеевич

Мать: Еремина-Никулина (Сорокина) Екатерина Семёновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкиров Фёдор Степанович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.04.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1929

Сын: Башкиров Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Башкиров Фёдор Степанович

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.09.1992
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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