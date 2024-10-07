Башкирова (Еремина) Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения24.04.1909
Дата смерти24.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
25.04.1909
Рождение ребёнка
29.06.1929
Сын: Башкиров Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Башкиров Фёдор Степанович
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.09.1992
Похороны
Неизвестно