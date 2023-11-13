Башкиров Степан Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиПосле 20.01.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
18.08.1895
Евдокия Григорьевна Башкирова
Восприемник
14.06.1896
Иван Кузьмич Башкиров
Восприемник
01.11.1896
Константин Иоакимович Рогожкин
Восприемник
29.08.1897
Андрей Георгиевич Киселев
Бракосочетание
12.02.1900
Поручители по жениху: Максим Пронин и Кирилл Ефремов - непонятно кто такой По невесте: Федор Пронин и Савкин
Рождение ребёнка
09.11.1900
Сын: Башкиров Дамиан Степанович
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Восприемник
27.12.1903
Анастасия Ивановна Башкирова
Восприемник
28.08.1904
Александр Алексеевич Башкиров
Восприемник
24.09.1905
Вера Алексеевна Башкирова
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Около ?.11.1906
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1909
Сын: Башкиров Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Восприемник
02.05.1909
Фёдор Иванович Доронин
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
31.07.1914
Сын: Башкиров Роман Степанович
Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.01.1912