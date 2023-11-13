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Башкиров Степан Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

После 20.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
18.08.1895
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Григорьевна Башкирова
Восприемник
14.06.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Кузьмич Башкиров
Восприемник
01.11.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Константин Иоакимович Рогожкин
Восприемник
29.08.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Андрей Георгиевич Киселев
Бракосочетание
12.02.1900

Жена: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Максим Пронин и Кирилл Ефремов - непонятно кто такой По невесте: Федор Пронин и Савкин
Рождение ребёнка
09.11.1900

Сын: Башкиров Дамиан Степанович

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
27.12.1903
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анастасия Ивановна Башкирова
Восприемник
28.08.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Алексеевич Башкиров
Восприемник
24.09.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Вера Алексеевна Башкирова
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1906

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Башкиров Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
02.05.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Фёдор Иванович Доронин
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1914

Сын: Башкиров Роман Степанович

Мать ребёнка: Башкирова Анастасия Михайловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.01.1912
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