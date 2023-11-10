Башкирова (Сорокина-Яшина) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1875
Дата смертиПосле 20.01.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875
Восприемник
18.09.1897
Михаил Каллистратович Сорокин
Восприемник
10.04.1898
Иван Фёдорович Самойлов
Бракосочетание
12.02.1900
Поручители по жениху: Максим Пронин и Кирилл Ефремов - непонятно кто такой По невесте: Федор Пронин и Савкин
Рождение ребёнка
09.11.1900
Сын: Башкиров Дамиан Степанович
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
02.05.1909
Сын: Башкиров Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
20.01.1912
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Рождение ребёнка
31.07.1914
Сын: Башкиров Роман Степанович
Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 20.01.1912