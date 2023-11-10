Башкирова (Сорокина-Яшина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Сорокина-Яшина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

24.12.1875

Дата смерти

После 20.01.1912

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1875

Отец: Сорокин Михаил Игнатьевич

Мать: Сорокина-Яшина Анисья Даниловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
18.09.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Михаил Каллистратович Сорокин
Восприемник
10.04.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Фёдорович Самойлов
Бракосочетание
12.02.1900

Муж: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Максим Пронин и Кирилл Ефремов - непонятно кто такой По невесте: Федор Пронин и Савкин
Рождение ребёнка
09.11.1900

Сын: Башкиров Дамиан Степанович

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Башкиров Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.07.1914

Сын: Башкиров Роман Степанович

Отец ребёнка: Башкиров Степан Семёнович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 20.01.1912
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