Солнице Шевель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Солнцев Соломон Шевелевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солнице Хайл-Гитл Шевелевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирская Рива Шевелевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1925