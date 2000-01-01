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Солнице Шевель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Солнцев Соломон Шевелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Солнице Майор Шевелевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнице Хайл-Гитл Шевелевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирская Рива Шевелевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1925
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