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Мирская Ципа-Этля Борухова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1913 ст.

Муж: Солнице Шевель-Янкель Шмуль-Шевелевич

Киев, Украинская ССР
"Каменецъ-Литовскій мѣщанинъ Гродненской губ. Шевель-Янкель Шмуль-Шевеліовичъ Сольница, вдовъ, съ дѣвицею Чернобыльскою мѣщанкою Ципа-Этлею Боруховой Мирской" Каменец-Литовский мещанин Гродненской губ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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