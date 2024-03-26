Мирская Ципа-Этля Борухова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1913 ст.
Киев, Украинская ССР
"Каменецъ-Литовскій мѣщанинъ Гродненской губ. Шевель-Янкель Шмуль-Шевеліовичъ Сольница, вдовъ, съ дѣвицею Чернобыльскою мѣщанкою Ципа-Этлею Боруховой Мирской" Каменец-Литовский мещанин Гродненской губ... Показать все
Смерть
Неизвестно