Солнцев (Солнице) Соломон (Шмуйл) Шевелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смерти12.11.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Солнице Шевель
Мать: не указана
Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1982642
Бракосочетание
14.11.1924
Жена: Солнице Розалия Наумовна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мирская Лиза Соломоновна (Шмуйловна)
Мать ребёнка: Солнице Розалия Наумовна
Г.р. неточный
Развод
09.06.1926
Жена: Солнице Розалия Наумовна
Бракосочетание
28.07.1926
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Солнцева Солнице Евгения (Геня) Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)
Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна
Рождение ребёнка
25.07.1929
Сын: Солнцев Михаил Соломонович (Шмуйлович)
Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна
Рождение ребёнка
22.08.1937
Дочь: Иоффе Шура Соломоновна (Шмуйловна)
Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна
Рождение ребёнка
09.06.1940
Дочь: Солнцева Раиса Соломоновна (Шмуйловна)
Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна
Смерть
12.11.1960