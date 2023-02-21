Солнцев (Солнице) Соломон (Шмуйл) Шевелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Солнице) Соломон (Шмуйл) Шевелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

12.11.1960

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.
1909 г.р.

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Солнице Шевель

Мать: не указана

Военная служба
С 1914 по 1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1982642
Бракосочетание
14.11.1924

Жена: Солнице Розалия Наумовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мирская Лиза Соломоновна (Шмуйловна)

Мать ребёнка: Солнице Розалия Наумовна

Г.р. неточный
Развод
09.06.1926

Жена: Солнице Розалия Наумовна

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
28.07.1926

Жена: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Солнцева Солнице Евгения (Геня) Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)

Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Рождение ребёнка
25.07.1929

Сын: Солнцев Михаил Соломонович (Шмуйлович)

Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Рождение ребёнка
22.08.1937

Дочь: Иоффе Шура Соломоновна (Шмуйловна)

Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Рождение ребёнка
09.06.1940

Дочь: Солнцева Раиса Соломоновна (Шмуйловна)

Мать ребёнка: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Смерть
12.11.1960