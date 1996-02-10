Солнцева (Солнице) Евгения (Геня) Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцева (Солнице) Евгения (Геня) Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)

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Место рождения

Луганск

Дата рождения

02.07.1927

Дата смерти

10.02.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1927

Отец: Солнцев Соломон Шевелевич

Мать: Солнцева Солнице Соня Пинхусовна

Место жительства
С 1941 по 1944
Кызылорда, Казахстан
Эвакуация, Кызылорда
Образование
С 01.09.1945 по 10.06.1950
Киев, Киевский уезд
Киевский технологический институт пищевой промышленности им. А.И. Микояна по специальности экономика, организация и планирование пищевой промышленности
Место жительства
С 1949 по 1952
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
19.02.1950

Муж: Гендлер Александр Исакович

Киев, Киевский уезд
Работа или профессия
С 01.09.1950 по 08.03.1951
Хлебозавод № 2
Место жительства
С 1950 по 1953
Работа или профессия
С 09.03.1951 по 12.05.1953
Хлебозавод № 1
Рождение ребёнка
16.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гендлер Александр Исакович

Работа или профессия
С 09.07.1953 по 12.09.1989
Радиоприбор - п/я 64
Место жительства
С 1953 по 1996
Образование
С 07.10.1964 по 14.04.1965
Курс повышения квалификации при Запорожском машиностроительном институте им. В.Я. Чубаря
Образование
С 04.05.1988 по 06.06.1988
Курс повышения квалификации в Запорожском филиале ИПК Минэлектротехпрома
Смерть
10.02.1996
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