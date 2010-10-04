Гендлер Александр Исакович
Место рождения
Дата рождения22.02.1924
Дата смерти04.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1924
Отец: Гендлер Исак Григорьевич
Мать: Гендлер Сима Иосифовна
Образование
С 1931 по 1941
10 классов
Военная служба
С ?.08.1942 по 10.02.1945
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero92267344 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie1163710192 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie11637... Показать все
Образование
С ?.08.1942 по ?.06.1943
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Ульяновское пехоное училище
Работа или профессия
С ?.03.1945 по ?.08.1945
экспедитор комбината «Ворошиловградуголь»
Образование
С ?.09.1945 по ?.09.1947
Балашиха, Балашиха, Московская область
Московский зоотенический институт (Московский пушно-меховой институт)
Образование
С ?.09.1947 по ?.02.1949
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградский политехнический институт (сегодня Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Образование
С ?.02.1949 по ?.11.1952
Киевский политехнический институт (сегодня Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)
Бракосочетание
19.02.1950
Работа или профессия
С 20.12.1952 по 31.03.1992
Радиоприбор - п/я 64 - ОКБ Радиосвязи
Место жительства
С ?.12.1952 по 30.08.1998
Рождение ребёнка
16.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солнцева Евгения Соломоновна (Семеновна, Шмуйловна)
Военная награда
07.05.1970
Медаль «За отвагу» https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1513705727
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1512485977
Эмиграция
30.08.1998
Смерть
04.10.2010
Хильден, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Хильден, Северный Рейн-Вестфалия, Германия