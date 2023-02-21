Солнице (Жена-Один Соломона Солнице) Розалия Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнице (Жена-Один Соломона Солнице) Розалия Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.11.1924

Муж: Солнцев Соломон Шевелевич

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мирская Лиза Соломоновна (Шмуйловна)

Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич

Г.р. неточный
Развод
09.06.1926

Муж: Солнцев Соломон Шевелевич

Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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