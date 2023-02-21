Солнице (Жена-Один Соломона Солнице) Розалия Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.11.1924
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мирская Лиза Соломоновна (Шмуйловна)
Отец ребёнка: Солнцев Соломон Шевелевич
Г.р. неточный
Развод
09.06.1926
Смерть
Неизвестно