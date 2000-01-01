Мирская (Солнице) Рива Шевелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирская (Солнице) Рива Шевелевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солнице Шевель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирский Борис

Отец ребёнка: Мирский _____

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирский _____

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирский Лев

Отец ребёнка: Мирский _____

Смерть
Неизвестно
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