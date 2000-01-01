Мирская (Солнице) Рива Шевелевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солнице Шевель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирский Борис
Отец ребёнка: Мирский _____
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирский _____
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирский Лев
Отец ребёнка: Мирский _____
Смерть
Неизвестно