Мирский (Муж Ривы Солнице) _____
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирский Борис
Мать ребёнка: Мирская Рива Шевелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирская Рива Шевелевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирский Лев
Мать ребёнка: Мирская Рива Шевелевна
Смерть
Неизвестно