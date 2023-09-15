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Фурсов Емельян Васильевич (солдат)

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

20.10.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Фурсов Василий Михайлович

Мать: Фурсова Наталия Сергеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1882

Дочь: Пелагия Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1884

Дочь: Елена Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1886

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Фурсов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1891

Дочь: Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1893

Сын: Фурсов Илья Емельянович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1896

Дочь: Фурсова Фекла Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.03.1899

Сын: Фурсов Александр Емельянович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1902

Дочь: Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Фурсов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1907

Дочь: Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
20.10.1918
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