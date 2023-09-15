Фурсов Емельян Васильевич (солдат)
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти20.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
25.09.1882
Дочь: Пелагия Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Гнилуша, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.06.1884
Дочь: Елена Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
23.06.1886
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
13.09.1888
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
07.03.1891
Дочь: Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
19.07.1893
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
16.08.1896
Дочь: Фурсова Фекла Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
12.03.1899
Сын: Фурсов Александр Емельянович
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
06.07.1902
Дочь: Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Фурсов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
03.01.1907
Дочь: Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Фурсова Надежда Ильинична
Смерть
20.10.1918