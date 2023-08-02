Фурсова (Фурсов) Наталия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1857
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кубарева Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фурсов Емельян Васильевич (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фурсов Федор Васильевич (солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1870
Смерть
Неизвестно