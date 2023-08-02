Фурсова (Фурсов) Наталия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсов) Наталия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Фурсов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фурсов Трофим Васильевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фурсов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кубарева Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Фурсов Емельян Васильевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фурсов Федор Васильевич (солдат)

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Фурсов Тарас Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1870

Сын: Фурсов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фурсов Василий Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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