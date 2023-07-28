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Фурсов Илья Емельянович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.07.1893

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1893

Отец: Фурсов Емельян Васильевич (солдат)

Мать: Фурсова Надежда Ильинична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1911

Жена: Фурсова Фекла Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.02.1913

Дочь: Ефросинья Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1915

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1917

Сын: Фурсов Петр Ильич

Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область