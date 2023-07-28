Фурсов Илья Емельянович
Место рождения
Дата рождения19.07.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1893
Бракосочетание
09.11.1911
Жена: Фурсова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
07.02.1913
Дочь: Ефросинья Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
04.03.1915
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична
Рождение ребёнка
09.06.1917
Сын: Фурсов Петр Ильич
Мать ребёнка: Фурсова Фекла Никитична