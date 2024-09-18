Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович

Место рождения

Вильковице

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Воевский Эдуард (Эдвард)

Мать: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Бракосочетание
09.02.1892

Жена: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 28 января
Рождение ребёнка
03.11.1892

Сын: Воевский Ришард (Люциан) Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 22 октября
Работа или профессия
Около 1894
столяр
Рождение ребёнка
03.01.1895

Сын: Воевский Юрий (Ержи) Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 22 декабря 1894 г.
Рождение ребёнка
07.07.1896

Сын: Воевский Артур (Зенон) Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 25 июня
Рождение ребёнка
26.02.1898

Сын: Воевский Богдан Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 14 февраля
Рождение ребёнка
08.01.1900

Сын: Воевский Северин (Северын) Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 27 декабря 1899 г.
Рождение ребёнка
27.02.1902

Сын: Воевский Фадей (Тадеуш) Телесфорович

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 14 февраля
Рождение ребёнка
06.05.1903

Дочь: Воевская Цезария Телесфоровна

Мать ребёнка: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 23 апреля
Смерть
Неизвестно

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