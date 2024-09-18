Воевский Северин (Северын) Телесфорович
Место рождения
Дата рождения08.01.1900
Дата смерти07.09.1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900
по старому стилю - 27 декабря 1899 г.
Работа или профессия
Около 1920
служащий механического завода "Металл"
Арест
27.05.1920
обвинен в антисоветской агитации архив УФСБ Красноярского края, дело № П-5666
Смерть
07.09.1920
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого реабилитирован 31 марта 2003 г. прокуратурой Красноярского края (П-5666)