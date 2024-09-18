Воевский Северин (Северын) Телесфорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воевский Северин (Северын) Телесфорович

Место рождения

Жирардув

Дата рождения

08.01.1900

Дата смерти

07.09.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1900

Отец: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович

Мать: Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна

по старому стилю - 27 декабря 1899 г.
Работа или профессия
Около 1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
служащий механического завода "Металл"
Арест
27.05.1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
обвинен в антисоветской агитации архив УФСБ Красноярского края, дело № П-5666
Смерть
07.09.1920
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
дело прекращено в связи со смертью обвиняемого реабилитирован 31 марта 2003 г. прокуратурой Красноярского края (П-5666)

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