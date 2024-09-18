Воевская (Понговская) Сабина (Розалия) Юзефовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Понговский Юзеф
Бракосочетание
09.02.1892
по старому стилю - 28 января
Рождение ребёнка
03.11.1892
Сын: Воевский Ришард (Люциан) Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 22 октября
Рождение ребёнка
03.01.1895
Сын: Воевский Юрий (Ержи) Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 22 декабря 1894 г.
Рождение ребёнка
07.07.1896
Сын: Воевский Артур (Зенон) Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 25 июня
Рождение ребёнка
26.02.1898
Сын: Воевский Богдан Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 14 февраля
Рождение ребёнка
08.01.1900
Сын: Воевский Северин (Северын) Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 27 декабря 1899 г.
Рождение ребёнка
27.02.1902
Сын: Воевский Фадей (Тадеуш) Телесфорович
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 14 февраля
Рождение ребёнка
06.05.1903
Дочь: Воевская Цезария Телесфоровна
Отец ребёнка: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
по старому стилю - 23 апреля
Смерть
Неизвестно