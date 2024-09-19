Воевский Эдуард (Эдвард)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти30.04.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воевская Северына Эдуардовна
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воевский Францишек Эдуардович
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Воевский Юзеф (Эдуард Анастаз) Эдуардович
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Рождение ребёнка
26.03.1869
Сын: Воевский Станислав Эдуардович
Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна
Смерть
30.04.1912
по старому стилю - 17 апреля