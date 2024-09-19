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Воевский Эдуард (Эдвард)

Место рождения

Ходеч

Дата рождения

1830

Дата смерти

30.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воевская Северына Эдуардовна

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воевский Францишек Эдуардович

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Воевский Юзеф (Эдуард Анастаз) Эдуардович

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Воевский Телесфор (Люциан) Эдуардович

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Рождение ребёнка
26.03.1869

Сын: Воевский Станислав Эдуардович

Мать ребёнка: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Смерть
30.04.1912
по старому стилю - 17 апреля

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