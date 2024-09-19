Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Работа или профессия
Около 1894
столяр
Бракосочетание
30.01.1894
по старому стилю - 18 января
Рождение ребёнка
09.11.1894
Дочь: Воевская Камилия Аполинарьевна
Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна
по старому стилю - 28 сентября
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Воевская Марта Аполинарьевна
Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна
по старому стилю - 10 января
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Воевская Марианна Аполинарьевна
Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна
по старому стилю - 11 октября родилась в два часа пополудни
Смерть
Неизвестно