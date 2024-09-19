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Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

Место рождения

Вильковице

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Воевский Эдуард (Эдвард)

Мать: Воевская (Хайн) Розалия Яновна

Работа или профессия
Около 1894
столяр
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна

по старому стилю - 18 января
Рождение ребёнка
09.11.1894

Дочь: Воевская Камилия Аполинарьевна

Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна

по старому стилю - 28 сентября
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Воевская Марта Аполинарьевна

Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна

по старому стилю - 10 января
Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Воевская Марианна Аполинарьевна

Мать ребёнка: Воевская (Каминская) Юзефа Яновна

по старому стилю - 11 октября родилась в два часа пополудни
Смерть
Неизвестно

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