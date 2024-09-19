Воевская (Каминская) Юзефа Яновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воевская (Каминская) Юзефа Яновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Каминский Ян

Мать: Каминская (Адамская) Розалия

Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

по старому стилю - 18 января
Рождение ребёнка
09.11.1894

Дочь: Воевская Камилия Аполинарьевна

Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

по старому стилю - 28 сентября
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Воевская Марта Аполинарьевна

Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

по старому стилю - 10 января
Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Воевская Марианна Аполинарьевна

Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович

по старому стилю - 11 октября родилась в два часа пополудни
Смерть
Неизвестно

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