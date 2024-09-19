Воевская (Каминская) Юзефа Яновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Каминский Ян
Бракосочетание
30.01.1894
по старому стилю - 18 января
Рождение ребёнка
09.11.1894
Дочь: Воевская Камилия Аполинарьевна
Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович
по старому стилю - 28 сентября
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Воевская Марта Аполинарьевна
Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович
по старому стилю - 10 января
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Воевская Марианна Аполинарьевна
Отец ребёнка: Воевский Аполинарий (Михал) Эдуардович
по старому стилю - 11 октября родилась в два часа пополудни
Смерть
Неизвестно