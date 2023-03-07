Мусихин Леонтий Лифантьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Пелагея Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Марфа Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Акилина Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Ксения (Аксинья) Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Настасья Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Парасковья Леонтьева
Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1789