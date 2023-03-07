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Мусихин Леонтий Лифантьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Мусихин Лифантей Михайлов

Мать: Мусихина Матрона Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Мусихин Емельян Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Пелагея Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Марфа Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мусихин Иван Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Акилина Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Ксения (Аксинья) Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Мусихин Агап Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Настасья Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Мусихин Еремей Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евдокия (Авдотья) Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Мусихин Матвей Леонтьев

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Парасковья Леонтьева

Мать ребёнка: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Степанида Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1789
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
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