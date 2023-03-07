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Мусихин Еремей Леонтьев

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Мусихин Леонтий Лифантьев

Мать: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.01.1790 ст.

Жена: Мусихина Матрена Иванова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ксения Еремеева

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ефимия Еремеева

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Мусихин Козьма Еремеев

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Мусихин Григорий Еремеев

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1803
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
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