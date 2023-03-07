Мусихин Еремей Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Бракосочетание
20.01.1790 ст.
Жена: Мусихина Матрена Иванова
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ксения Еремеева
Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ефимия Еремеева
Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Мусихина Матрена Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1803