Мусихин Емельян Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Емельян Леонтьев

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: Мусихин Леонтий Лифантьев

Мать: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Ефросинья Емельянова

Мать ребёнка: Мусихина Васса Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Дарья Емельянова

Мать ребёнка: Мусихина Васса Яковлева

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Васса Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1779
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