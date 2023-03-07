Мусихин Емельян Леонтьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Ефросинья Емельянова
Мать ребёнка: Мусихина Васса Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Дарья Емельянова
Мать ребёнка: Мусихина Васса Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Васса Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1779