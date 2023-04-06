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Мусихин Иван Леонтьев

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Место рождения

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Мусихин Леонтий Лифантьев

Мать: Мусихина Степанида Ефимова

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Мусихин Матвей Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Леонтьева

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Мусихина Матрена Леонтьева

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Матрена Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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