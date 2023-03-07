Мусихина Матрона Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Матрона Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1697 и 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Татьяна Лифантьева

Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Евдокия Лифантьева

Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов

поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Федора Лифантьева

Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов

Комарово, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Мусихин Леонтий Лифантьев

Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Лифантей Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1750
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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