Мусихина Матрона Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиПосле 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Татьяна Лифантьева
Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Евдокия Лифантьева
Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Федора Лифантьева
Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Мусихин Леонтий Лифантьев
Отец ребёнка: Мусихин Лифантей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1750
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя