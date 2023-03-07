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(Мусихина) Евдокия Лифантьева

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Место рождения

поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1750

Пол

Женский

Отец

Между 1697 и 1704 г.р.

Мать

Около 1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Мусихин Лифантей Михайлов

Мать: Мусихина Матрона Стефанова

поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Талым Ключем, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1750
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