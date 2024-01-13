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Зеликсон Айзик (Александр)

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Место рождения

Раздольное Полтавской Области

Дата рождения

25.02.1910

Дата смерти

19.06.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910

Отец: Зеликсон Пинхас

Мать: Зеликсон Хана

Раздольное Полтавской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зеликсон Малка (Мария)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеликсон Малка (Мария)

Смерть
19.06.1985
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