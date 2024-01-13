Зеликсон Айзик (Александр)
Место рожденияРаздольное Полтавской Области
Дата рождения25.02.1910
Дата смерти19.06.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910
Отец: Зеликсон Пинхас
Мать: Зеликсон Хана
Раздольное Полтавской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зеликсон Малка (Мария)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зеликсон Малка (Мария)
Смерть
19.06.1985