Зеликсон Пинхас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеликсон Пинхас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Зеликсон Айзик (Александр)

Мать ребёнка: Зеликсон Хана

Раздольное Полтавской Области
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Якобсон Лидия

Мать ребёнка: Зеликсон Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара

Мать ребёнка: Зеликсон Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеликсон Григорий

Мать ребёнка: Зеликсон Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеликсон Борис

Мать ребёнка: Зеликсон Хана

Смерть
Неизвестно
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