Зеликсон (Аронович) Малка (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеликсон (Аронович) Малка (Мария)

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Место рождения

Смело Черкасской Области

Дата рождения

17.04.1913

Дата смерти

15.06.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1913

Отец: Аронович Пинхас

Мать: Аронович Буня

Смело Черкасской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зеликсон Айзик (Александр)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеликсон Айзик (Александр)

Смерть
15.06.2000
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