Зеликсон (Аронович) Малка (Мария)
Место рожденияСмело Черкасской Области
Дата рождения17.04.1913
Дата смерти15.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1913
Отец: Аронович Пинхас
Мать: Аронович Буня
Смело Черкасской Области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зеликсон Айзик (Александр)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.2000