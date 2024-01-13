Зеликсон Хана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1910
Сын: Зеликсон Айзик (Александр)
Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас
Раздольное Полтавской Области
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Якобсон Лидия
Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеликсон Григорий
Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зеликсон Борис
Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас
Смерть
Неизвестно