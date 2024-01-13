Зеликсон Хана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеликсон Хана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1910

Сын: Зеликсон Айзик (Александр)

Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас

Раздольное Полтавской Области
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Якобсон Лидия

Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеликсон Григорий

Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеликсон Борис

Отец ребёнка: Зеликсон Пинхас

Смерть
Неизвестно
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