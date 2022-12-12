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Нафиса Мухамматджанова

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мухамматжан Мухамматрахимов

Мать: Мархабя Ахметева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Гирфанов АхмадСагит

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 10.02.1900

Дочь: Сабитова Гаишэ

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1911

Дочь: Халитова Марзия

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.02.1918

Сын: Мирзасалих Гирфанов

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1920

Сын: Гирфанов Тауфик

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирфан Вильданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галимжан

Отец ребёнка: Гирфан Вильданович

Смерть
Неизвестно
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