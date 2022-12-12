Нафиса Мухамматджанова
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мухамматжан Мухамматрахимов
Мать: Мархабя Ахметева
Рождение ребёнка
18.03.1898
Сын: Гирфанов АхмадСагит
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Рождение ребёнка
Около 10.02.1900
Дочь: Сабитова Гаишэ
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Халитова Марзия
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Рождение ребёнка
03.02.1918
Сын: Мирзасалих Гирфанов
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Рождение ребёнка
11.05.1920
Сын: Гирфанов Тауфик
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирфан Вильданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галимжан
Отец ребёнка: Гирфан Вильданович
Смерть
Неизвестно