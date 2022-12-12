Сабитова (Гирфанова) Гаишэ
Место рождения
Дата рожденияОколо 10.02.1900
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1900
Отец: Гирфан Вильданович
Мать: Нафиса Мухамматджанова
Рождение ребёнка
04.09.1926
Дочь: Сабирова Рауза
Отец ребёнка: Сабитов Фатих
Утямишево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабитов Фатих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабитов Фатих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабитов Фатих
Смерть
Около 1942