Сабитова (Гирфанова) Гаишэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабитова (Гирфанова) Гаишэ

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 10.02.1900

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 10.02.1900

Отец: Гирфан Вильданович

Мать: Нафиса Мухамматджанова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1926

Дочь: Сабирова Рауза

Отец ребёнка: Сабитов Фатих

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Утямишево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабитов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Фатих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабитов Фатих

Смерть
Около 1942
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