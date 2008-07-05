Сабирова (Сабитова) Рауза
Место рождения
Дата рождения04.09.1926
Дата смерти05.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1926
Отец: Сабитов Фатих
Мать: Сабитова Гаишэ
Утямишево
Рождение ребёнка
13.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров Мансур
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Рождение ребёнка
21.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сабиров Мансур
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабиров Мансур
Смерть
05.07.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца: сердцен не выдержало операции на кишечник, в котором диагностированы сперва доброкачественная опухоль, а далее ее уплотнение, нагноение и - перитонит кишеч... Показать все
Похороны
Неизвестно
Муслюмово