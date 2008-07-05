Сабирова (Сабитова) Рауза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабирова (Сабитова) Рауза

Сабирова (Сабитова) Рауза

avatar

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1926

Дата смерти

05.07.2008

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1926

Отец: Сабитов Фатих

Мать: Сабитова Гаишэ

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Утямишево
Рождение ребёнка
13.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Мансур

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сабиров Мансур

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабиров Мансур

Смерть
05.07.2008
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца: сердцен не выдержало операции на кишечник, в котором диагностированы сперва доброкачественная опухоль, а далее ее уплотнение, нагноение и - перитонит кишеч... Показать все
Похороны
Неизвестно
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Муслюмово
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close