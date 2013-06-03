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Сабиров Мансур

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Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.12.1926

Дата смерти

03.06.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1903 г.р.

Мать

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Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926

Отец: Сабиров Салахетдин

Мать: скрыто настройками приватности

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
13.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Рауза

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Рождение ребёнка
21.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сабирова Рауза

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабирова Рауза

Смерть
03.06.2013
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