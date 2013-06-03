Сабиров Мансур
Место рождения
Дата рождения05.12.1926
Дата смерти03.06.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1926
Отец: Сабиров Салахетдин
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
13.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабирова Рауза
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Рождение ребёнка
21.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сабирова Рауза
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сабирова Рауза
Смерть
03.06.2013