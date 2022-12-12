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Мархабя Ахметева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Мухаметгали Мухамматжанов

Отец ребёнка: Мухамматжан Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Нафиса Мухамматджанова

Отец ребёнка: Мухамматжан Мухамматрахимов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухамматжан Мухамматрахимов

Смерть
Неизвестно
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