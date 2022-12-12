Мархабя Ахметева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1854
Сын: Мухаметгали Мухамматжанов
Отец ребёнка: Мухамматжан Мухамматрахимов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Нафиса Мухамматджанова
Отец ребёнка: Мухамматжан Мухамматрахимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно