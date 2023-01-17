Мухамматжан Мухамматрахимов
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Мухамматрахим Назыров
Мать: Сагида
Рождение ребёнка
27.05.1854
Сын: Мухаметгали Мухамматжанов
Мать ребёнка: Мархабя Ахметева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Нафиса Мухамматджанова
Мать ребёнка: Мархабя Ахметева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-земледелец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мархабя Ахметева
Смерть
Неизвестно