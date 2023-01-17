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Мухамматжан Мухамматрахимов

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мухамматрахим Назыров

Мать: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1854

Сын: Мухаметгали Мухамматжанов

Мать ребёнка: Мархабя Ахметева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Нафиса Мухамматджанова

Мать ребёнка: Мархабя Ахметева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-земледелец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мархабя Ахметева

Смерть
Неизвестно
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