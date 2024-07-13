Мухамметрахим Назыров 1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухамметрахим Назыров

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Назыр Бакиев

Мать: Зябига Абряшитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомия Мурсалимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагида

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Рахима Мухамматрахимова

Мать ребёнка: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Мухаметкарим Мухамматрахимов

Мать ребёнка: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Рахиля Мухамматрахимова

Мать ребёнка: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Мухамметзян Мухамметрахимов

Мать ребёнка: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1832

Сын: Хасан Мухамматрахимов

Мать ребёнка: Сагида

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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