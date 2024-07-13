Мухамметрахим Назыров
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Назыр Бакиев
Мать: Зябига Абряшитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомия Мурсалимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагида
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Рахима Мухамматрахимова
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1823
Сын: Мухаметкарим Мухамматрахимов
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Рахиля Мухамматрахимова
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1827
Сын: Мухамметзян Мухамметрахимов
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Сагида
Смерть
Неизвестно