Назыр Бакиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назыр Бакиев

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Баки Сююндюков

Мать: Ахия Шахмаева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сягида Назырова

Мать ребёнка: Зябига Абряшитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мухамматрахим Назыров

Мать ребёнка: Зябига Абряшитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сулейман Назыров

Мать ребёнка: Зябига Абряшитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797

Сын: Мустафа Назыров

Мать ребёнка: Гафиза Габитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Мухаметшарып Назыров

Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Исмагил Назыров

Мать ребёнка: Гафиза Габитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1802

Сын: Нигаметулла Назыров

Мать ребёнка: Гафиза Габитова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Муса Назыров

Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Исхак Назыров

Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Зюлейха Назырова

Мать ребёнка: Гафиза Габитова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зябига Абряшитова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая жена Назыра Бакиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гафиза Габитова

Смерть
Неизвестно
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