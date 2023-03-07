Назыр Бакиев
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Баки Сююндюков
Мать: Ахия Шахмаева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сягида Назырова
Мать ребёнка: Зябига Абряшитова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Зябига Абряшитова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сулейман Назыров
Мать ребёнка: Зябига Абряшитова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Мустафа Назыров
Мать ребёнка: Гафиза Габитова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Мухаметшарып Назыров
Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Исмагил Назыров
Мать ребёнка: Гафиза Габитова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Нигаметулла Назыров
Мать ребёнка: Гафиза Габитова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Муса Назыров
Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исхак Назыров
Мать ребёнка: Вторая жена Назыра Бакиева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Зюлейха Назырова
Мать ребёнка: Гафиза Габитова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зябига Абряшитова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гафиза Габитова
Смерть
Неизвестно