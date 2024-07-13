Зябига Абряшитова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
татарская дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Сягида Назырова
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Сулейман Назыров
Отец ребёнка: Назыр Бакиев
Смерть
Неизвестно