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Зябига Абряшитова

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
татарская дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назыр Бакиев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Сягида Назырова

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Сын: Мухамметрахим Назыров

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Сулейман Назыров

Отец ребёнка: Назыр Бакиев

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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