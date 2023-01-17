Халитова (Гирфанова) Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова (Гирфанова) Марзия

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Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1911

Отец: Гирфан Вильданович

Мать: Нафиса Мухамматджанова

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халитов Назип Ахмадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Назип Ахмадиевич

Смерть
Неизвестно
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