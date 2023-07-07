Худов Герасим Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Худов Вениамин Герасимович
Мать ребёнка: Худова Татьяна
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Людмила Герасимовна
Мать ребёнка: Худова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худов Анатолий Герасимович
Мать ребёнка: Худова Татьяна
Смерть
Неизвестно