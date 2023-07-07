Худов Герасим Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудов Герасим Спиридонович

Худов Герасим Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Худов Вениамин Герасимович

Мать ребёнка: Худова Татьяна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Людмила Герасимовна

Мать ребёнка: Худова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худов Анатолий Герасимович

Мать ребёнка: Худова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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