Худова (Андреева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худова (Андреева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1928

Сын: Худов Вениамин Герасимович

Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Людмила Герасимовна

Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Худов Анатолий Герасимович

Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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