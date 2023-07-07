Худова (Андреева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1928
Сын: Худов Вениамин Герасимович
Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Людмила Герасимовна
Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Худов Анатолий Герасимович
Отец ребёнка: Худов Герасим Спиридонович
Смерть
Неизвестно