Худов Анатолий Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худов Герасим Спиридонович
Мать: Худова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силантьева Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Худова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Худова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Худова Ольга
Смерть
Неизвестно