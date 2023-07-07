Худов Анатолий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худов Анатолий Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Худов Герасим Спиридонович

Мать: Худова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силантьева Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Худова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Худова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худова Ольга

Смерть
Неизвестно
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