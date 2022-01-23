Худов Вениамин Герасимович
Место рождения
Дата рождения18.06.1928
Дата смерти23.01.2022
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928
Отец: Худов Герасим Спиридонович
Мать: Худова Татьяна
Бракосочетание
1955
Жена: Худова Мария Елеферьевна
Иваново
Рождение ребёнка
13.02.1958
Сын: Худов Евгений Вениаминович
Мать ребёнка: Худова Мария Елеферьевна
Рождение ребёнка
22.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худова Мария Елеферьевна
Иваново
Смерть
23.01.2022
Иваново, Иваново, Ивановская область