Худов Вениамин Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худов Вениамин Герасимович

Место рождения

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

18.06.1928

Дата смерти

23.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1928

Отец: Худов Герасим Спиридонович

Мать: Худова Татьяна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
1955

Жена: Худова Мария Елеферьевна

Иваново
Рождение ребёнка
13.02.1958

Сын: Худов Евгений Вениаминович

Мать ребёнка: Худова Мария Елеферьевна

Рождение ребёнка
22.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худова Мария Елеферьевна

Иваново
Смерть
23.01.2022
Иваново, Иваново, Ивановская область
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