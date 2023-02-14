Худова (Чернышова) Мария Елеферьевна
Место рожденияСело Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти14.02.2023
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Бракосочетание
1955
Иваново
Рождение ребёнка
13.02.1958
Сын: Худов Евгений Вениаминович
Отец ребёнка: Худов Вениамин Герасимович
Рождение ребёнка
22.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Худов Вениамин Герасимович
Иваново
Смерть
14.02.2023