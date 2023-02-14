Худова (Чернышова) Мария Елеферьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худова (Чернышова) Мария Елеферьевна

Место рождения

Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

14.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Чернышов Елеферий Федорович

Мать: Чернышова Александра Васильевна

Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Бракосочетание
1955

Муж: Худов Вениамин Герасимович

Иваново
Рождение ребёнка
13.02.1958

Сын: Худов Евгений Вениаминович

Отец ребёнка: Худов Вениамин Герасимович

Рождение ребёнка
22.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Худов Вениамин Герасимович

Иваново
Смерть
14.02.2023
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