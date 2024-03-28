Самарин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарин Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Самарин Иван Михайлович

Мать: Самарина Василиса Егоровна

Рождение ребёнка
08.09.1934

Сын: Самарин Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: Самарина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самарина Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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