Самарин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
08.09.1934
Мать ребёнка: Самарина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самарина Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область