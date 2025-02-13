Самсонова (Самарина) Людмила Федоровна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова (Самарина) Людмила Федоровна

Самсонова (Самарина) Людмила Федоровна

avatar

Место рождения

Шымкент

Дата рождения

1937

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Самарин Федор Иванович

Мать: Самарина (Вербицкая) Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Олег Николаевич

Рождение ребёнка
30.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самсонов Олег Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
2016
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Расторгуевское кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.