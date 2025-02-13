Самсонова (Самарина) Людмила Федоровна
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самсонов Олег Николаевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
2016
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
2016
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Расторгуевское кладбище