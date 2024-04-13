Самарина (Силина) Василиса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силин Егор
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самарина Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно