Самарина (Силина) Василиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Силина) Василиса Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Самарин Федор Иванович

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самарина Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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