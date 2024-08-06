Самарина (Вербицкая) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамарина (Вербицкая) Ольга Васильевна

Самарина (Вербицкая) Ольга Васильевна

avatar

Место рождения

Витебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость, деревня Субовщина

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Вербицкий Василий Васильевич

Мать: Вербицкая (Лащинская) Зинаида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Федор Иванович

Рождение ребёнка
08.09.1934

Сын: Самарин Юрий Фёдорович

Отец ребёнка: Самарин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.