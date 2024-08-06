Самарина (Вербицкая) Ольга Васильевна
Место рожденияВитебская губерния, Лепельский уезд, Начская волость, деревня Субовщина
Дата рождения07.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Федор Иванович
Рождение ребёнка
08.09.1934
Отец ребёнка: Самарин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно